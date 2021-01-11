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Koç Holding İK uygulamalarına WEF'ten övgü

Dünya Ekonomik Forumu (WEF),Covid-19 ile mücadele sürecinde çalışanlarına yönelik devreye aldığı insan kaynakları uygulamaları nedeniyle Koç Holding’i dünyaya örnek gösterdi. WEF ve Arizona Devlet Üniversitesi öncülüğünde kurulan “The COVID-19 Workplace Commons” adlı girişimin 29 ülkedeki 23 farklı endüstride faaliyet gösteren 1125 kuruluşun katıldığı araştırmada Koç Holding’in koronavirüs salgını döneminde gerçekleştirdiği, çalışanlarının sağlığını ve deneyimini odağa alan insan kaynakları uygulamaları öne çıkarak, vaka çalışması olarak yayınlandı

Koç Holding'e WEF övgüsü
HABERTURK.COM

Dünya Ekonomik Forumu ve Arizona Devlet Üniversitesi öncülüğünde hayata geçirilen “The COVID-19 Workplace Commons” adlı girişimin araştırması, Koç Holding’in Covid-19 sürecindeki insan kaynakları uygulamalarını dünyanın en iyileri arasında gösterdi.

29 ülkedeki 23 farklı endüstride faaliyet gösteren 1125 kuruluşun katıldığı araştırma; gerek işe dönüş ortamının güvenle sağlanması, gerekse de sağlığı önceliklendiren güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması noktasında dünya geneli ile en iyi uygulamaları paylaştı. Böylece, küresel ölçekte, işverenlere işe dönüş politikaları konusunda bilgiye dayalı karar alabilmeleri veya mevcut süreçlerini iyileştirebilmeleri için gerçek hayattan, güncel ve erişilebilir veri sağlanması amaçlandı. Koç Holding, daha önce de insan kaynakları uygulamaları ile gerek Türkiye’de gerekse uluslararası düzeyde yayınlanan birçok araştırmada en üst sıralarda yer almıştı.

Dünya Ekonomik Forumu’nun internet sitesi weforum.org’da yayınlanan haberde, çeşitli endüstriler, kültürler ve coğrafyalardan iş yerine güvenli dönüş uygulamalarına dair 250 farklı örnek vaka çalışmasının incelendiği de vurgulandı. The Covid-19 Workplace Commons adlı girişim, bu araştırma ile fiziki ortamda çalışmayı gerektiren iş kolları için, neyin işe yaradığı, neyin işe yaramadığı, çalışanların güvenliğinin nasıl sağlanması gerektiği ve sürecin yönetimine dair uzun dönemli planlamalara ilişkin de bilgi paylaşımı ortamı sunmayı hedefledi. Girişimin web sitesinde, araştırmaya ilişkin tüm verilere bir gösterge paneli üzerinden kamuya açık olarak ulaşılabiliyor.

Araştırmada 1125 kuruluş arasından örnek gösterilen ilk 10’da yer alan Koç Holding’in salgınla mücadelede ilk günden itibaren en önemli önceliği, 100 bine yakın çalışanının ve ailelerinin sağlığını korumak ve istihdamı devam ettirmek oldu. Ayrıca Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından Koç Topluluğu çalışanlarının ve ailelerinin ihtiyaçlarını anlamak ve duygu durumlarını düzenli takip etmek amacıyla nabız araştırmaları düzenlendi.

İhtiyaçların takibi sağlanırken; çalışanların, bu zor dönemi daha kolay bir şekilde atlatması için, bütünsel bir yaklaşımla 1500’ün üzerinde insan kaynakları uygulaması devreye alındı. Koçlulara özel ayrıcalık platformu KoçAilem üzerinden, pandemi dönemi ihtiyaçlarına destek amaçlı 100’ün üzerinde farklı fayda sunuldu. Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı ile, talepte bulunan 17.000’den fazla çalışana finansman desteği sağlandı.

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