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Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından kurulan ve önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun Paris Zirvesi, 30 Haziran’da başladı.

3 gün boyunca sürecek küresel zirve, tüm dünyadan devlet başkanlarını, uluslararası kuruluşları, sivil toplumu ve özel sektörü toplumsal cinsiyet eşitliği alanında somut ve sürdürülebilir taahhütlerde bulunmaları amacıyla bir araya getiriyor. Zirvenin, dünya üzerindeki kadınların ve kız çocuklarının geleceklerini şekillendirecek güçte kararların alınmasına yönelik tarihi bir dönüm noktası olması bekleniyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla küresel yol haritası sunan eylem gruplarından oluşan Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’da, Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu’nun liderleri arasında Koç Holding yer alıyor. Koç Holding’in 3 taahhüdünü Paris Zirvesi’nde Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ilk defa duyurdu.

Kızıl, "Yapılan araştırmalar ve durum tespitleri gösteriyor ki, kadınlar ve kız çocukları dijital dönüşüm ve inovasyon konusunda güçlenmek için daha fazla fırsat sunulmasına ihtiyaç duyuyorlar. Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda üstlendiğimiz küresel liderlik ile teknoloji ve inovasyon alanında cinsiyet uçurumunu daraltmak için stratejik bir yol haritası üzerinde çalışıyoruz. Son yıllarda dijital dönüşüm ve inovasyon alanında Koç Topluluğu genelinde başarılı sonuçlar elde ettiğimiz kültürel dönüşüm programımızı toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla destekleyeceğiz. Öğrenimlerimizi küresel ölçekte iyi uygulamalar arasına sokarak yaygınlaştıracağız" dedi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ REHBERİ HAZIRLANACAK

Oya Ünlü Kızıl, Koç Holding’in önümüzdeki 5 yıl boyunca teknoloji ve inovasyon alanında toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarına yön verecek 3 küresel taahhüdü de açıkladı.

Kızıl, "Koç Topluluğu genelinde Koç İnovasyon Programı çatısı altında yürütülen inovasyon çalışmalarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı gerçekleştirilmesini benimseyecek ve bu alanda küresel olarak faydalanılacak bir rehber hazırlayacağız. Bu kapsamda kadın kurum içi girişimcilerin oranını, kadınlar tarafından yönetilen inovasyon fikirlerini, kadınların yönettiği girişimler ile iş birliklerini takip ederek gelişme kaydedilmesini hedefleyeceğiz. Tüm bu çalışmalar ile eş zamanlı olarak, “İnovasyonda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi” hazırlayarak, bu rehberdeki öğretilerin ve sonuçların tüm inovasyon ekosistemine, Koç Topluluğu şirketlerine, iş ortaklarına, girişimlere, Nesiller Boyu Eşitlik Forumu küresel ağına yayılmasını sağlayacağız" dedi.

KADINLARIN YÖNETTİĞİ GİRİŞİMLERE DESTEK

Koç Topluluğu şirketlerinin, teknoloji ve inovasyon alanında kadınlar ve kız çocuklarına yönelik yürüttükleri projeleri ve geleceğe dönük planlarını Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nun küresel ağına taşımalarını ve çözüme yönelik taahhüt vermelerini teşvik edeceklerini de kaydeden Kızıl, "Bu taahhüdü yerine getirmek için teknoloji ve inovasyonda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik fırsat ve zorlukları, endüstriyel ve sektörel bir yaklaşımla belirleyeceğiz. Fikir geliştirmeden tasarım ve uygulama aşamalarına kadar şirketlerin taahhütlerine ulaşmaları amacıyla dijital dönüşüm, inovasyon ve Ar-Ge birimlerinde kadınların aktif katılımını sağlayarak, rol modelleri öne çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kızıl, teknoloji ve inovasyondaki cinsiyet uçurumunu kapatmak amacıyla kadınlar tarafından yönetilen girişimlerle iş birlikleri kurulmasını destekleyeceklerini de belirterek, "Bu taahhüdü başarıyla tamamlamak için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Koç Holding ortaklığında hayata geçirilen, Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (KWORKS) iş birliğinde yürütülen bölgesel BOOST programı kapsamında kadınlar tarafından yönetilen girişimlerin desteklenmesini sağlayacağız" bilgisini paylaştı.