Koç'tan Yapı Kredi ile ilgili yeni açıklama

Dün sabah saatlerinde Yapı Kredi'deki paylarının satışı için görüşmeler yapıldığını açıklayan Koç Holding, işlemin detaylarına ilişkin basında çıkan bilgilerin ise doğru olmadığını bildirdi.

Holding tarafından bu sabah Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı sorularının devam ettiği, söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Koç'tan Yapı Kredi açıklaması Haberi Görüntüle

Açıklamada, Yapı Kredi'nin satışı ile ilgili somut gelişme olması halinde, ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılar ile paylaşılacağı kaydedildi.

REKLAM Koç Holding'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde; "Basın-yayın organlarında bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğumuz payların satışına yönelik görüşmelerin son aşamaya geldiğine dair çıkan haberlere ilişkin olarak 21.05.2024 tarihli açıklamamızda özetle, konuyla ilgili ön görüşmelerin devam etmekle birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte bir gelişme bulunmadığı kamuya açıklanmıştır. Bu açıklama sonrasında da medyada konuyla ilgili farklı haber ve yorumlar ile yatırımcı soruları devam etmiş olup, söz konusu haberlerde işlemin detaylarına ilişkin olarak verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla ilgili somut gelişme olması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca yatırımcılarımız ile paylaşılacak olup, Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar dışındaki bilgilere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız."