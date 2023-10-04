Koç Topluluğu Spor Şenliği'nde 6 bin çalışan mücadele etti Koç Topluluğu Spor Şenliği, bu yıl 3 kıtadaki 15 ülkeden, 6 binin üzerinde çalışanın mücadelesine sahne oldu. 17 branş ve 26 kategoride 594 takımın yarıştığı şenliğin Koç Topluluğu Spor Kulübü bünyesindeki Bağlarbaşı Korusu'nda düzenlenen kapanış töreni, yaklaşık 4 bin Koçluyu ve ailelerini bir araya getirdi. Cumhuriyetin 100. yılında daha da büyük bir coşkuyla kutlanan spor şenliğinin kapanış törenine Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları ve aileleri katıldı

Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç'un 1989 yılında başlattığı Koç Topluluğu Spor Şenliği, 34. kez gerçekleşti. Koç Holding'in gerek iş yaşamını gerekse sosyal yaşamdaki sağlığı merkeze alan çalışan deneyimi yaklaşımı doğrultusunda hayata geçirilen ve son 7 yılda uluslararası bir organizasyona dönüşen şenliğe; 3 farklı kıtadaki 15 ülkeden, 6 binin üzerinde Koç Topluluğu çalışanı katılım sağladı. 3 yılın ardından ilk kez fiziki olarak düzenlenen şenliğin final müsabakaları ile kupa töreni, Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticileri, çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Koç Topluluğu Spor Kulübü bünyesindeki Bağlarbaşı Korusu'nda düzenlenen kapanış töreni, Cumhuriyetin 100. yılında daha da büyük bir coşkuyla kutlandı.

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Koç Topluluğu Spor Kulübü tarafından bu yıl 29 Nisan - 1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon kapsamında İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Samsun olmak üzere 7 farklı bölgede müsabakalar düzenlendi. Atletizm, 3x3 tek pota basketbol, badminton, basketbol, bilardo, bisiklet, bowling, futbol, kros, kürek, masa tenisi, plaj voleybolu, satranç, tenis, voleybol, yelken ve yüzme branşları dahil olmak üzere 17 branş ve 26 kategoride, toplamda 594 takım mücadele etti. 2019 yılına göre kadın sporcu sayısı yüzde 22 artarak 1.000 kadın sporcuya ulaştı. Bu sene atletizm branşında kadın takım sayısı ilk defa erkek takım sayısını geçti.

"TOPLULUĞUMUZUN ÇOK KÜLTÜRLÜ YAPISI İFTİHAR ETTİĞİMİZ BİR ZENGİNLİĞİMİZ"

Koç Topluluğu Spor Şenliği kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük kurumsal spor etkinliğinin organizasyonunu 34. defa gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu şu ifadeleri kullandı: "1989 yılında 4 branşta 500 sporcuyla başlayan şenlikte, bu yıl 6.075 arkadaşımız 17 branşta müsabakalara katıldı. Bu dönemde Koç Topluluğu büyümeye devam ederek çok uluslu bir Topluluk haline geldi. Bunun en güzel yansımasını geçit töreninde şirketlerinin ve ülkelerinin bayraklarını taşıyan arkadaşlarımızda gördük. Topluluğumuzun bu çok kültürlü yapısı, iftihar ettiğimiz önemli bir zenginliğimiz. Sporun hem bireysel gelişimimize hem de takım olma ruhuna çok önemli katkıları olduğunu düşünüyoruz. Sporun gerektirdiği disiplinle, mücadele azmiyle, dayanıklılıkla, son ana kadar umudu kaybetmeden elimizden geleni başarma arzusuyla gösterdiğimiz gayretler, takım olma konusunda da çok önemli yansımalar getiriyor. Topluluğa aidiyeti pekiştiren bu etkinlikte yarışan tüm arkadaşlarımı, dereceye girsin girmesin, tüm takımlarımızı candan tebrik ediyor, gösterdikleri gayretler için yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Koç Holding'in Topluluk Şirketleri ile birlikte AFAD koordinasyonunda Adıyaman, İskenderun, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da kurduğu Umut Kentlere değinen Levent Çakıroğlu, "Koç Topluluğu Spor Kulübü'nün marifeti, şirketlerimizin destekleriyle atletizm, futbol, voleybol ve basketbolda çocuklara, gençlere orada spor yapma, sporda kendilerini geliştirme imkânları sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu yılda, bir Cumhuriyet kurumu olan, Cumhuriyetle doğup büyüyen Koç Topluluğu'nun bireyleri olmak hepimiz için gurur vesilesi." diyen Levent Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyet Bayramımıza, Cumhuriyetimizin kuruluş yıldönümüne az bir süre kaldı. 3 yıl sonra biz de Koç Topluluğu'nun 100. yılını kutlayacağız. Ben şimdiden sizlerin Cumhuriyet Bayramını içtenlikle kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önderimiz Atatürk'ün 'Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen ve bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister' sözünü hatırlatarak Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını da bu vesileyle rahmet, minnet ve özlemle anıyorum."

Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal da konuşmasında, "Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un başlattığı bir gelenek olarak şenliğimizi, kültürümüzün değerli bir parçası olarak görüyoruz. Şenliğimize 34 yılda 80 binden fazla kişi katıldı. Bununla birlikte katılım her yıl daha da artıyor. Yaklaşık 8 yıl önce CEO'muz Levent Çakıroğlu'nun liderliğinde başlatılan Kültürel Dönüşüm Programımızın merkezinde çalışma arkadaşlarımız yer alıyor. Biz de Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörlüğü olarak, çalışma arkadaşlarımız için bu dönüşümü destekleyen birçok inisiyatifi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda Koç Topluluğu Spor Kulübü'nü çalışma arkadaşlarımızın esenliğine, zihinsel ve bedensel sağlığına katkı sağlayan inisiyatiflerin önemli bir parçası olarak görüyoruz" dedi.