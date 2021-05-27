Eşinin koluna yumruk attı! İşte cezası! 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, 2 Şubat günü E.D. (29),geç saatte eve gelen eşi Ahmet D.´ye (32) neden geç kaldığını sorunca tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet D., E.D.'nin koluna yumruk attı.

BASİT YARALAMADAN DAVA AÇILDI

DHA'da yer alan habere göre kolu moraran E.D.´nin şikayeti üzerine Ahmet D. hakkında 'basit yaralama' suçundan dava açıldı. Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davada E.D. ile sanık Ahmet D. hazır bulundu.

MAHKEMEDE "ŞİKÂYETÇİ DEĞİLİM" DEDİ

Şikayetçi olmadığını belirten E.D., "Eşim eve geç gelmişti. 'Neden geç geldin?' diye sorunca, 'Erkek adama hesap sorulmaz' dedi. Ardından kolumu morarttı. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

"BİR TEMASIM OLMADI"

Suçsuz olduğunu öne süren sanık Ahmet D. ise, "En ufak bir temasım olmadı. Kesinlikle darp etmedim. Suçsuzum" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Hakim, sanık Ahmet D.'yi, 'Basit yaralama' suçundan 150 adli gün karşılığı 3 bin TL para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.