Koca Koca Yalanlar dizisi 12. yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Sude, Ahmet'i kaybetmemekte kararlıdır. Hamile olduğunu söyler ve Ahmet ile evlenmek için tüm kozlarını kullanır. İşte, Koca Koca Yalanlar 12. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özet...
KOCA KOCA YALANLAR 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Koca Koca Yalanlar 12. bölüm 1. fragman :
Koca Koca Yalanlar 12. bölüm 2. fragman :
KOCA KOCA YALANLAR SON BÖLÜM ÖZETİ
Müjgan ile Ahmet evlilik yıl dönümlerini birlikte geçirdikten sonra herkesi şok eden bir kaza geçiriyor!
Ahmet'i unutamayan Müjgan, ona geri dönmek istese de Sude'nin şeytani planları ikili arasındaki en büyük engel olur. Ahmet, eski karısı Müjgan'ı özlemektedir ve dahası Sude'nin onun yerini tutamayacağını anlamıştır. Ahmet, Abant gezisi öncesi Sude'yi benzinlikte terk eder. Müjgan ile her yıl dönümlerini kutladıkları gizli buluşma noktasına gider. Üstelik Müjgan da oradadır ve aralarında hiçbir engel kalmamıştır.
İkili birbirlerinin değerini anlamıştır. Ahmet, Müjgan'ı aldattığı için büyük bir pişmanlık duymaktadır. Müjgan ise Ahmet'i hala sevmektedir ve kadınlık gururunu bir kenara bırakıp kalbinin sesini dinleyecektir. Büyük engelleri aşan Ahmet ile Müjgan, hiç beklenmedik bir anda büyük bir kaza geçirir. İkiliyi durdukları yoldan geçen araba, havaya uçurur.
Kazayı küçük hasarlarla atlatan Ahmet ile Müjgan, kaldırıldıkları hastanede daha da yakınlaşırlar. Bu durum Sude cephesinde büyük bir öfkeyle karşılanır. Sude, Ahmet'in eski karısı Müjgan'a olan duygularının farkındadır. İkiliyi ayırabilmek için Ahmet'in kız kardeşiyle bile anlaşma yapacak kadar gözünü karartır.
Ahmet ise, Müjgan'ın kalbini yeniden kazanmak ve Sude'den ayrılmak için yeni planlar yapar. Öyle ki Sude'nin eski sevgilisi Alp'ten bile akıl alacak haldedir.
Nilgün, Şahin'in kendisini aldattığını öğrenir. Bunu kabullenemeyen Nilgün, intikam planları yaparken hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının farkındadır. Osman ise, Canan ile ormanda kamp yapar. İkiliyi büyük maceralar beklerken, Osman'ın evlilik teklifi hazırlığı herkesi büyük bir şaşkınlığa iter.
Senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın yaptığı Koca Koca Yalanlar 12. yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'da Kanal D ekranlarında.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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