Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koca Koca Yalanlar 7. son bölüm özeti
Koca Koca Yalanlar Pazartesi akşamı 7. son bölümü ile ekranlara geldi. Ahmet ile Müjgan'ın birlikte geçirdikleri gece sonrası Sude, çılgına döndü! Müjgan'ı aldattığı için büyük bir pişmanlık duyan Ahmet, ona geri dönebilmek için her yolu deniyor. Peki Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
01.10.2018 - 16:22 | Güncelleme:
Koca Koca Yalanlar Pazartesi akşamı 7. son bölümü ile ekranlara geldi. Müjgan ve arkadaşları, artık eğlenceli hayat yaşamaya başlarken; erkekler tarafında durumlar hiç iç açıcı değildir. Ahmet'in yeniden Müjgan'a dönmek için girişeceği çabalar başarılı olabilecek mi? İşte, Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölümüne dair detaylar ve son bölüm özeti.
KOCA KOCA YALANLAR 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Koca Koca Yalanlar'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Koca Koca Yalanlar'ın 8. yeni bölüm fragmanı...
Ahmet, hatasının farkına varıyor! Müjgan'a yeniden dönmek için çabalara giriyor!
Müjgan, artık eskisi gibi değildir ve daha farklı biri olma yolunda hreket etmektedir. Müjgan ve arkadaşları, artık eğlenceli hayat yaşamaya başlarken; erkekler tarafında durumlar hiç iç açıcı değildir. Ahmet'in yeniden Müjgan'a dönmek için girişeceği çabalar başarılı olabilecek mi?
KOCA KOCA YALANLAR'IN 7. BÖLÜMÜN ÖZETİ
Ahmet ile Müjgan'ın birlikte geçirdikleri gece sonrası Sude, çılgına dönüyor! Müjgan'ı aldattığı için büyük bir pişmanlık duyan Ahmet, ona geri dönebilmek için her yolu dener. Üstelik Müjgan'ın liseden arkadaşı Erdem geri dönmüştür ve Müjgan ile yakınlığı dikkat çekmektedir. Ahmet, Müjgan'ı kaybetmemek için hızlı adımalr atması gerektiğinin farkındadır. Müjgan ile boşandıktan sonra her şeyini kaybeden Ahmet ile Sude'nin arası da iyi değildir.
Müjgan ile bir gece geçirme fırsatı yakalayan Ahmet, sabahında hiç beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Zira Sude, ikiliyi basmıştır ve Ahmet'i nişan için zorlamaktadır. Sude ile nişanlanmak zorunda kalacak olan Ahmet, yeni bir kaçış yolu bulmalıdır.
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Koca Koca Yalanlar 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Koca Koca Yalanlar 7. son bölüm özeti - Son Dakika Haberler/koca-koca-yalanlar-8-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-mi-koca-koca-yalanlar-7-son-bolum-ozeti-21637812163781
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