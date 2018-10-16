Koca Koca Yalanlar ne zaman, saat kaçta? Koca Koca Yalanlar bu akşam mı yayınlanacak?
Koca Koca Yalanlar, dün yayınlanması gereken saatte yayınlanmayınca dizinin izleyicileri, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını merak etti. Yayıncı kuruluşun yayın akışında Koca Koca Yalanlar'ın yeni yayın günü ve saati yer alıyor. İşte Koca Koca Yalanlar'a dair detaylar...
16.10.2018 - 19:37 | Güncelleme:
Koca Koca Yalanlar 10. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Normalde dizinin dün akşam yayınlanması gerekiyordu. Ancak yayıncı kuruluş aldığı kararlar Koca Koca Yalanlar'ın yayın tarihinde değişikliğe gitti. İşte Koca Koca Yalanlar'ın yeni yayın tarihi.
Koca Koca Yalanlar'ın yeni günü belli oldu. Koca Koca Yalanlar bundan sonra salı akşamları saat 20.00'da ekranlarda olacak. Dizinin 10. yeni bölümü de bu akşam yani 16 Ekim Salı günü saat 20.00'de yayınlanacak.
KOCA KOCA YALANLAR 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Ahmet, Müjgan'ı bir anda yatak odasında bulur. Müjgan'ın neden orada bulunduğunu sorgulayan Ahmet, Sude öğrenmeden onu saklamak zorunda kalır. Müjgan'ı giysi dolabına saklar. Aslı tehlike olan Sude, bir anda odaya gelir. Ahmet'in büyük sınavı başlar ve Müjgan'ın ortaya çıkmasını önlemek için her şeyi yapmaya hazırdır. Ahmet'in kendisinden bir şeyler sakladığını anlayan Sude, bu işin peşine düşer.
KOCA KOCA YALANLAR 9. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Müjgân, Ahmet’i hâlâ unutamadığını anlayıp, Ahmet’ten gelen aramalardan da cesaretlenerek Ahmet’in evine gider. Müjgân’ı Ahmet’in evine yaklaşırken gören Sude ise üstüne bornoz geçirir, Müjgân’ı kapıda karşılar ve Ahmet’in içeride uyuduğunu söyleyerek Müjgân’a beklenmedik bir anda bir darbe daha vurur. Müjgan darmaduman olmuş, kendini temizliğe ve yiyip içmeye vermiştir. Onun moralini toparlama görevi ise yine Canan ve Nilgün’e düşmektedir.
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Koca Koca Yalanlar ne zaman, saat kaçta? Koca Koca Yalanlar bu akşam mı yayınlanacak? - Son Dakika Haberler/koca-koca-yalanlar-ne-zaman-saat-kacta-koca-koca-yalanlar-bu-aksam-mi-yayinlanacak-21814332181433
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