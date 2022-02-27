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Eşini öldürüp, kendini vurdu 0:00 / 0:00

DHA

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi.

Ukrayna uyruklu Olha Erdem isimli kadın, iddiaya göre kocası Nihat Erdem tarafından evlerinin mutfağında bıçaklanarak öldürüldü. Nihat Erdem, daha sonra oturma odasında silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Tartışma seslerini duyan çiftin komşuları, endişelenerek Erdem ailesinin yakınlarına haber verdi. Akşam saatlerinde eve gelen Erdem ailesinin yakınları, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girdi.

KOMŞULARIN HABER VERDİĞİ YAKINLARI BULDU

Evin içerisinde Olha ve Nihat çiftinin cansız bedenleriyle karşılaşan akrabaları, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin 5 saat süren çalışmalarının ardından Erdem çiftinin cansız bedenleri incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırıldı. Çiftin evinde bulunan kafes içerisindeki muhabbet kuşu, ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

Polisin olayla ilgi soruşturması sürüyor.