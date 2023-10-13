Kocabaş yılanı tedavisinin ardından doğaya salındı
Sivas'ta üzerinden araç geçmesi sonucu yaralanan kocabaş cinsi yılan, 3 aylık tedavinin ardından doğal ortamına bırakıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri, Paşabahçe Mesire Alanı'nda yaralı yılan olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Üzerinden araç geçtiği için yaralandığı tespit edilen yılanı alan ekipler, hayvanı tedavi merkezine götürdü.
Yarası temizlenerek dikiş atılan, parazitlerinden arındırılan, düzenli periyotlarla beslenen ve gömlek değiştirmesine yardım edilen yılan, yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.
Yılan, doğal ortamına salındı.