Kocaeli Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 28 Mayıs 2023: Kocaeli Seçim Sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu Oy Oranı Kaç?

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Türkiye, tekrardan sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için 2. turda oy verildi. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırması ile beraber Kocaeli başta olmak üzere birçok ilden de resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu önde? İşte, 2023 Kocaeli seçim sonuçları ve Recep Tayyip Erdoğan oy oranı ile Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı canlı takip ekranı...

Kocaeli Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Kocaeli Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 88.28 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:15 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 94.6 oldu. Kocaeli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 717.342 oyla yüzde 57.40 - Kemal Kılıçdaroğlu: 532.301 oyla yüzde 42.60 aldı. Kocaeli 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;

Recep Tayyip Erdoğan: 717.342 oyla yüzde 57.40

Kemal Kılıçdaroğlu: 532.301 oyla yüzde 42.60

İLK TURDA ERDOĞAN VE KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Recep Tayyip Erdoğan: 740.508 oyla yüzde 54.27 - Kemal Kılıçdaroğlu: 528.534 oyla yüzde 38.73 oy oranı elde etmişti.

