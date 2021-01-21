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Kocaeli'de 10 ayda salgın tedbirlerine uymayan 40 bin 226 kişiye ceza uygulandı

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında son 10 ayda tedbirlere uymadıkları gerekçesiyle 40 bin 226 kişi hakkında idari ve adli işlem yapıldı.

Kocaeli'de 10 ayda salgın tedbirlerine uymayan 40 bin 226 kişiye ceza uygulandı
AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Mart 2020-18 Ocak 2021 tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Güvenlik birimlerince yapılan denetimlerde, 4 milyon 377 bin 104 kişi sorgulandı, 396 bin 123 iş yeri kontrol edildi.

Denetimler kapsamında, zorunlu karantina kuralını ihlal eden 2 bin 122 kişiye idari, 872 kişiye de adli işlem yapıldı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 2 bin 378 kişiye ve maske takma kuralını ihlal eden 26 bin 552 kişiye idari işlem uygulandı.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce, 2 bin 520 iş yeri sahibi hakkında da kurallara uyulmaması nedeniyle idari işlem yapıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı uyarınca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, işlem için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri ile semt pazarlarında sigara içen 2 bin 511 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 bin 271 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 12 bin 775 aranan şüpheli yakalandı.

Ayrıca emniyet ve jandarma birimlerince yapılan denetimlerde 5 milyon 418 bin 501 araç kontrol edilirken, 7 milyon 910 bin 969 kişi sorgulandı.

Kentte, salgın tedbirleri kapsamında, izolasyon kurallarını ihlal ve zorunlu nedenlerle 2 bin 262 kişi yurtlarda gözetim altında tutuluyor.

Öte yandan vatandaşların 78 bin 498 talebi 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden yerine getirildi.

Vefa Sosyal Destek gruplarınca toplam 395 bin 694 talebe cevap verildi, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 555 bin 651 kez evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

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