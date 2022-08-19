Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı: 2 tutuklama

Kocaeli'de yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 11 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, göçmen kaçakçılığının men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi. AA'nın haberine göre; Anadolu Otoyolu'nda durdurulan bir araçta 11 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.S. ile A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.
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