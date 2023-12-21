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        Haberler Gündem Kocaeli'de 14 bin 100 makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de 14 bin 100 makaron ele geçirildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 14 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 23:03 Güncelleme: 21.12.2023 - 23:03
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        Kocaeli'de 14 bin 100 makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Ö.İ'ye ait iş yerinde yapılan aramada 14 bin 100 makaron, 3 sigara sarma makinesi, 7 kilo 655 gram tütün ile terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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