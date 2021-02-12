Kocaeli'de 14 yıldır kayıp olan 2 kişinin öldürüldüğü tespit edildi

AA

Gölcük'te yaşayan ve aralarında akrabalık bulunmayan Mahmut Şahin (23),Nihat Şahin (30) 2007 yılında ortadan kayboldu. Bunun üzerine aileleri Mahmut Şahin'le ilgili Mayıs 2007'de, Nihat Şahin için de 30 Kasım 2007'de kayıp başvurusu yapıldı.

Yapılan araştırma ve aramalarda kayıp olan kişilerle ilgili herhangi bir bilgi ve bulguya ulaşılamadı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mahmut ve Nihat Şahin'in dosyaları yeniden ele alınarak soruşturma derinleştirildi.

Çalışmalar kapsamında binlerce telefon kaydını inceleyen polis ekipleri, olayla ilgili olduğu değerlendirilen 4 şüpheliyi tespit etti. Bu şüphelilerden birinin yurt dışında, diğerinin ise başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlenirken, S.T. (38) ve A.Y. (51) gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde Mahmut ve Nihat Şahin'i öldürdüklerini itiraf ederek, Nihat Şahin'in cesedini Gölcük'ün Nüzhetiye Mahallesi'nde, Mahmut Şahin'in cesedini de İznik yolu Döşeme mevkisinde gömdüklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler S.T. ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin belirttiği noktalarda yapılan aramalarda Nihat Şahin'in cesedi bulunurken, Mahmut Şahin'in cesedini arama çalışmaları ise devam ediyor.