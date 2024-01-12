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        Haberler Gündem Kocaeli'de 26 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de 26 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de 26 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:56
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        Kocaeli'de 26 bin makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda Gölcük ve İzmit ilçelerindeki 3 iş yerinde yapılan aramada, 8 bini dolu toplam 26 bin makaron, 65 elektronik sigara, 150 paket bandrolsüz puro, 140 paket bandrolsüz sigara, 1 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ile 1 hava kurutma makinesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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