Kocaeli'de 26 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 26 bin makaronun (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildiği operasyonda, 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirdi.
Bu kapsamda Gölcük ve İzmit ilçelerindeki 3 iş yerinde yapılan aramada, 8 bini dolu toplam 26 bin makaron, 65 elektronik sigara, 150 paket bandrolsüz puro, 140 paket bandrolsüz sigara, 1 sigara sarma makinesi, 1 hava kompresörü ile 1 hava kurutma makinesi ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.