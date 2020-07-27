Kocaeli'de 3 yıl önceki tekne kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti

AA

Alınan bilgiye göre, 16 Temmuz 2017'de İzmit ilçesi Seka Park açıklarında kiraladıkları teknenin alabora olması sonucu yaralanan 8 yaşındaki Veysel Büyükyaşar, Gebze ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

- Babası da aynı kazada hayatını kaybetmişti

Aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişiyi taşıyan kiralık tekne, İzmit Körfezi Seka Park açıklarında alabora olmuş, ikisi çocuk 4 kişi ekipler ve vatandaşlar tarafından denizden çıkarılarak çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Şerafettin Büyükyaşar (33) sevk edildiği Seka Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmiş, oğlu Veysel Büyükyaşar da yoğun bakıma alınmıştı.

Diğer 2 çocuk Sedat Uzel ve Emre Kırlangıç tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, kaybolan Hakan Uzel'in cesedi ise 2 Ağustos 2017'de Yalova'nın Altınova sahilinde bulunmuştu.