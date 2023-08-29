Kocaeli'de 4 kilogram esrar ele geçirildi
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Kartepe ve İzmit ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 4 kilogram toz esrar, 40 gram kubar esrar ile 5 bin 520 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.