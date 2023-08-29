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        Haberler Gündem Kocaeli'de 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı - Güncel haberler

        Kocaeli'de 4 kilogram esrar ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 22:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 22:06
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        Kocaeli'de 4 kilogram esrar ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda Kartepe ve İzmit ilçelerinde operasyon düzenlendi.

        Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramada 4 kilogram toz esrar, 40 gram kubar esrar ile 5 bin 520 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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