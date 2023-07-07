Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Kocaeli'de 5 ton 709 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

        Koceli'nin Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2023 - 23:22
        Kocaeli'de 5 ton 709 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Başiskele ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.

        Depodaki aramada 5 ton 709 kilogram kaçak nargile tütünü ile 124 bin 500 ambalaj ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 iş yeri sahibinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Emekli maaş zammı yüzde 25’e çıkıyor
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da
        Ukrayna lideri Zelenskiy İstanbul'da
        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        AK Parti'den yeni torba teklif
        AK Parti'den yeni torba teklif
        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
        Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
        Maganda dehşetinde yeni görüntüler
        Maganda dehşetinde yeni görüntüler
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Beşiktaş transferi bitirdi!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı
        İlçe tabelasındaki 'L' harfi çalındı
        Süper Lig'deki en pahalı satışlar!
        Süper Lig'deki en pahalı satışlar!
        Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı
        Eşini öldüren kadının akli dengesi yerinde çıktı
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?