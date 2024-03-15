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        Haberler Gündem Kocaeli'de 798 bin makaron ele geçirildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de 798 bin makaron ele geçirildi

        Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 798 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2024 - 22:59 Güncelleme: 15.03.2024 - 22:59
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        Kocaeli'de 798 bin makaron ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Gölcük ilçesinde bir depo ve iş yerine yönelik operasyonda 798 bin makaron ve 503 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Üç şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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