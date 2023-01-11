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Haberler Gündem Kocaeli'de afet risk planının yüzde 31'i gerçekleştirildi
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Kocaeli Valisi Yavuz: Afet risk azaltma planının yüzde 31'i gerçekleştirildi

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Afet Risk Azaltma Planı'nın (İRAP) birinci yılında eylemlerin yüzde 31.1'inin gerçekleştirildiğini bildirdi. Vali Yavuz, "Unutulmamalıdır ki afetler meydana gelmeden önce yapılan afet risklerini azaltma çalışmaları, afetler meydana geldikten sonra oluşabilecek kayıp ve hasarı en az 7'de 1 oranında azaltmaktadır" dedi

Kocaeli'de afet risk planının yüzde 31'i gerçekleştirildi
AA

Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İRAP 1. Yıl İzleme ve Değerlendirme Komisyon Toplantısı, Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Türkiye'nin jeolojik, coğrafi yapısı ve iklim özellikleri nedeniyle afetlerden çok fazla etkilenen, yüksek derecede tehlike taşıyan coğrafyada bulunduğunu söyledi.

"RİSKLERİN YEREL DÜZEYDE AZALTILMASI ADINA İRAP ÖNEMLİ"

Kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağlamak, güvenli yerleşim alanları oluşturmak ve afetlere dirençli toplum hedefine ulaşmak için söz konusu tehlikelerden doğabilecek risklerin azaltılmasının hayati olduğunu vurgulayan Yavuz, Türkiye'de anılan risklerin yerel düzeyde azaltılması adına İRAP hazırlanmasının önemli aşama olduğunu kaydetti.

5 YIL GEÇERLİ KISA, ORTA VE UZUN VADELİ EYLEMLER

Yavuz, İRAP'ın afetlerin olası etkilerini ortaya koyan, bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan gerçekleştirilmesi gerekenleri bir süreç dahilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan, sürdürülebilir bir plan olduğunu belirtti.

Kocaeli'de afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılması kapsamında İRAP çalışmalarına ivedilikle başlandığını bildiren Yavuz, toplantı, çalıştay ve ilgili kurumlarla yapılan istişareler sonucunda kentte meydana gelebilecek afetlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik 5 yıl geçerliliği olan kısa, orta ve uzun vadeli eylemler belirlendiğini söyledi.

"3 AMAÇ, 15 HEDEF VE 104 EYLEMDEN OLUŞMAKTADIR"

İRAP'ın 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe konularak sorumlu kuruluşlara bildirildiğini aktaran Yavuz, "Kocaeli İRAP belgesi, deprem, taşkın/sel, kütle hareketleri, endüstriyel kazaları içeren 4 tehlike başlığı altında 3 amaç, 15 hedef ve 104 eylemden oluşmaktadır" dedi.

"TERBİRLER KAYIP VE HASARI EN AZ 7'DE 1 ORANINDA AZALTIYOR"

Yavuz, plana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "5 yıl geçerliliği olan planın birinci yılında eylemlerin tamamlanma oranı bugün itibarıyla yüzde 31.1 olarak gerçekleşmiş, geriye kalan kısmının 4 yıl içerisinde gerçekleşmesi öngörülmüştür. Sorumlu kurumların sunduğu gerekçelere göre 40 eylem çıkarılmıştır. Ayrıca kurumlarla yapılan istişare sonucu 32 eylem revize edilmiş, gelen talep ve öneriler sonucunda 37 yeni eylem eklenmesi uygun görülmüştür. Böylelikle Kocaeli İRAP eylem sayısı, 104'ten 151 eyleme çıkarılarak güncellenmiştir. Unutulmamalıdır ki afetler meydana gelmeden önce yapılan afet risklerini azaltma çalışmaları, afetler meydana geldikten sonra oluşabilecek kayıp ve hasarı en az 7'de 1 oranında azaltmaktadır."

Konuşmanın ardından ilgili kurum temsilcileri sunum yaptı.

Toplantıda AFAD İl M&uuml;d&uuml;r&uuml; Mehmet Emin Ko&ccedil;an da sunum yaptı.
Toplantıda AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan da sunum yaptı.

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