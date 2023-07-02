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AA

Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde, otoyoldan kötü koku hisseden vatandaşlar, durumu polise haber verdi.

Otoyol kenarındaki ağaçlık alanı kontrol eden polis, 15-20 günlük olabileceği tahmin edilen çürümüş halde bir cansız beden olduğunu tespit etti.

Cansız bedenin bulunduğu alanda döşek ve yorgan da bulan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen kişinin cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.