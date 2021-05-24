Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, 2.33 promil alkollü sürücünün, hafif ticari araçla kontrol noktasında çarptığı polis memuru ile otomobillerdeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
Alkollü sürücü polis kontrol noktasına daldı: 1'i polis 3 yaralı
0:00 / 0:00
AA

Deniz Mahallesi'nde, D-100 kara yolu liman yolu ışıklar mevkisinde, 41 BC 327 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Erkan Ö, kontrol noktasında 2 otomobil ile 2 polis otosuna çarptı.

Denetim yaptığı sırada aracın çarptığı polis memuru Halit Yeşil ile otomobillerde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet hastanelerine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; polis merkezine götürülen sürücü Erkan Ö'nün ise 2.33 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şişli'de boşanma aşamasındaki eşine sokakta kurşun yağdırdı
GÜNDEMBoşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
"Viking Sea" adlı kruvaziyer ikinci kez Bodrum'da
GÜNDEM"Viking Sea" ikinci kez Bodrum'da
Kafeler ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran'da kafeler açılacak mı? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama
GÜNDEMKafeler ne zaman açılacak 2021? 1 Haziran'da...
Son Dakika: Akçakoca Müftüsü'ne Meclis Başkanı Şentop'tan sert tepki! - Haberler
GÜNDEMŞentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki
Van'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatöre gözaltı
GÜNDEMVan'da 66 kaçak göçmen yakalandı, 5 organizatöre ...
Babaannesinin istenmediğini iddia eden genç, kendini eve kilitledi
GÜNDEMBabaannesi istenmiyor diye kendini eve kilitledi
Kapkaççı genç kadının telefonunu çaldı
GÜNDEMKapkaççı sert kayaya çarptı
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün, saat kaçta yapılacak? 24 Mayıs'ta kabine toplantısı var mı?
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman, hangi gün?
Kocaeli merkezli 3 ilde mobil bankacılık dolandırıcılığı operasyonu: 19 gözaltı
GÜNDEMKocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 ...
Ankara'ya feci yangın! 8 kişi dumandan etkilendi - Haberler
GÜNDEMAnkara'ya feci yangın! 8 kişi dumandan etkilendi