Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 19.02.2024 - 23:17 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:17
Dilovası OSB D 4012. Sokak'taki alüminyum fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.