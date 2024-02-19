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        Haberler Gündem Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Kocaeli'de alüminyum fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alüminyum fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 23:17 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:17
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        Alüminyum fabrikasında yangın çıktı
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        Dilovası OSB D 4012. Sokak'taki alüminyum fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Bölgede, soğutma çalışması yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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