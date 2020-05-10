Kocaeli'de

AA

İçişleri Bakanlığının koordinesinde organize edilen program çerçevesinde Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, anneleri ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun mektubunu iletti.Kaymakam Kantay, Vezirçiftliği Mahallesi'nde oğlu ve geliniyle yaşayan 100 yaşındaki Mümine Çakır'ın evine giderek Anneler Gününü kutladı.Mümine Çakır ve ailesi ziyaretinden dolayı Kaymakam Kantay'a teşekkür etti.Kantay, daha sonra Altınkent Mahallesi'nde gelini ve torunlarıyla yaşayan 101 yaşındaki Fatma Sarı'ya ziyarette bulundu.Çakır'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını ve Süleyman Soylu'nun mektubunu veren Kantay, ailedeki diğer annelere de çiçek takdim etti.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlıklı ve uzun ömürler diledi.Kantay, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Anneler Günü dolayısıyla ilçede yaşayan 100 yaş ve üzerindeki iki anneyi ziyaret ettiklerini söyledi.Zamanında bütün gücüyle çalışmış kişilere karşı minnet duymayan toplumların geleceğe güvenle bakma hakkı olmadığını belirten Kantay, bundan dolayı yaşlılara her zaman sahip çıkılması ve onların kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade etti.Kantay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı büyük bir dayanışma içerisinde mücadele verdiklerini, Türkiye'nin çok yakında bu süreci de atlatacağına inandığını dile getirdi.