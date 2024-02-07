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        Haberler Gündem Kocaeli'de aydınlatma kablosu hırsızlığında 2 tutuklama - Güncel haberler

        Kocaeli'de aydınlatma kablosu hırsızlığında 2 tutuklama

        Kocaeli'nin Körfez ilçesinde aydınlatma kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 23:34 Güncelleme: 07.02.2024 - 23:34
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        Aydınlatma kablosu hırsızlığı: 2 tutuklama
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        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve özel bir lojistik firmasına ait değeri 50 bin lira olduğu değerlendirilen aydınlatma kablolarının çalınmasıyla ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Yapılan incelemelerde kabloları çaldıkları tespit edilen M.Y. ve Ö.Ö. operasyonla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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