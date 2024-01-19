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        Haberler Gündem Kocaeli'de barajda mahsur kalan genç kurtarıldı - Güncel haberler

        Kocaeli'de barajda mahsur kalan genç kurtarıldı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki baraj suyunda mahsur kalan bir kişi, ekiplerce kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 23:14 Güncelleme: 19.01.2024 - 23:14
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        Barajda mahsur kalan genç kurtarıldı
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        Alınan bilgiye göre, Çakırcaali Mahallesi'nde ormanlık alana giren E.G. (18), Namazgah Barajı'nın Karagöllü Mahallesi'ne geldiğinde kaybolduğunu fark etti.

        Bu sırada panikle barajın karşı şeridine geçmek için suya giren genç, başarılı olamayınca bağırmaya başladı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine baraja jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Bot ile sudan çıkartılan E.G, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen E.G'nin bir süre suda kalmasından dolayı hipotermiye girdiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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