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        Haberler Gündem Kocaeli'de bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'de bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı

        Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:24 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:24
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        Bazı plajlarda yarın denize girmek yasaklandı
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        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede elverişsiz hava koşulları sebebiyle yarın Babalı, Tuzağzı, Dikili ve Uzunkum plajlarında denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşların cankurtaran hizmeti verilen yerlerde denize girmeleri uyarısı yapıldı.

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