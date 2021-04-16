Kocaeli'de belediye personeli bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

AA

İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye güvenlik amiri Burhan Sayan tarafından hizmet binasında bulunan para muhafaza altına alındı.

Bir süre sonra belediyeye başvuran Hasan K, bazı işlerini halletmek için binaya geldiğini ve eve döndüğünde 5 bin lirasını kaybettiğini anladığını belirtti.

Sayan, Hasan K'ye ait olduğu belirlenen parayı, kendisine teslim etti.

Hasan K, yaptığı açıklamada, parasını bulduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, belediye personeline teşekkür etti.