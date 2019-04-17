Alınan bilgiye göre, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Maşukiye'de alabalık tesislerinin bulunduğu bölgede ATV'lerin ikmali için kullanılan akaryakıtın depolandığı yerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depoda bulunan benzin ve mazotun parlamasıyla prefabrik yapı alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştıran iş yeri çalışanları, daha sonra itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, maddi hasar oluştu.