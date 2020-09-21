Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Gebze Hacıhalil Mahallesi Hükümet Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacaklarından ve karnından bıçakla yaralanan Mert Mustafa K, çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- İddaa
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Yazarlar
- Video
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR