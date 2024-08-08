Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli'de bıçaklı saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir zanlı tarafından bıçaklanan 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:23 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de bıçaklı saldırı: 4 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ömerağa Mahallesi Pertevpaşa Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir zanlı, yan baktığı iddiasıyla T.L'yi (17) bıçakla yaralayıp kaçtı.

        İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada zanlının kaçış güzergahında yer alan Yürüyüş Yolu mevkiinde 3 kişinin daha bıçaklandığı ihbarı yapıldı.

        Çevredeki hastanelere kaldırılan 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Polis, saldırıları gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Sarıyer'de şaşkına çeviren görüntü: Yerden alevler yükseldi
        Sarıyer'de şaşkına çeviren görüntü: Yerden alevler yükseldi
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi