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DHA

İzmit'te tartıştığı kız arkadaşı Gözde Vural'ı (34) başından vurarak öldüren Hasan Ceylan (32), aynı silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. Korkunç olay, ikiliden haber alamayan iş arkadaşlarının polise başvurması sonucunda ortaya çıktı. Olay, İzmit Yahyakaptan Mahallesi Ağlayan Uluçınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasan Ceylan ve kız arkadaşı Gözde Vural'dan 2 gündür haber alamayan iş arkadaşları, polise başvurarak yardım istedi.

POLİS, İKİ CANSIZ BEDENLE KARŞILAŞTI Fotoğraf: AA DHA'nın haberine göre; ihbarda bulunan arkadaşlarının belirttiği adrese, bu gece saatlerinde giderek çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, Vural ve Ceylan'ın cansız bedenleri ile karşılaştı.