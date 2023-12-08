Kocaeli'de cansız beden bulundu

Kocaeli'de sahilde cansız beden bulundu
Kocaeli'de sahilde yürüyüş yapanların kıyıda suyun içinde hareketsiz gördüğü kişinin hayatını kaybettiği belirlendi
Kocaeli'nin Derince ilçesi Kumluk sahilinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, sahilde yürüyüş yapanlar, kıyıda suyun içinde hareketsiz duran kişiyi görünce ihbarda bulundu.
Olay yerine deniz polisi ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından kıyıya çıkarılan kişinin sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan 30'lu yaşlardaki erkeğe ait cansız beden, otopsi için morga kaldırıldı.