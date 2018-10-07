Kocaeli'nin İzmit ilçesinde durdurduğu sigortasız araç içerisindeki şahıslardan aracın trafik sigortalarını yaptırmalarını isteyen trafik polisi, araçtan inen şahıslar tarafından darp edildi.

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kent merkezinde motosikletli trafik polisi H.S.A., durdurduğu aracın yapılan kontrollerde trafik sigortası olmadığını fark etti. Polis memuru H.S.A.’nın sürücüden trafik sigortasının en kısa sürede yaptırılmasını istemesi üzerine araçtan inen Göksun A., İsmail A. ve Adem K., polis memurunu darp etti.

Yaşanan olayda polisin parmağı kırıldı. Yaralanan polis memuru Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan H.S.A.'nın kırılan parmağı alçıya alınırken, polis memurunu darp eden Göksun A., İsmail A. ve Adem K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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