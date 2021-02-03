Kocaeli'de defne yaprağı hasadı başladı

AA

Sanayi kenti Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan defne yaprağı hasadına başlandı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce belirlenen tarihlerde, Babaköy Mahallesi sakinlerince ormandan dalıyla toplanan defne yaprakları, traktör yardımıyla kurutma tesislerine taşınıyor.

Burada 2 gün fırında kurutulduktan sonra dalından ayrılan yapraklar, boylarına göre ayrıştırıldıktan sonra ilaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik sektöründe kullanılmak üzere iç piyasaya ve yurt dışına gönderiliyor.

Yılda 4 ton üretimin yapıldığı Kandıra'da, orman köylüsünün hasadı sürüyor.

- "Yeni defne alanlarıyla üretimi artırmaya çalışıyoruz"

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AA muhabirine, dünyada ilaç, gıda ve kozmetik sektöründe kullanılan bitkinin Kandıra'da çiftçilerin gelir kaynağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Defne bitkisinin ülke ekonomisine ciddi katkısı olduğunu vurgulayan Turan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Kandıra Belediyesi olarak yeni defne alanlarıyla üretimi artırmaya çalışıyoruz. Bu da istihdamla alakalı ilçe ve ülke ekonomisine değer katacak." diye konuştu.

İlçede 20 yıldır defne yaprağı işi yapan kurutma tesisi sahibi Fahri Buruş da toplanan defne bitkisini kendilerine ait işletmede işleyerek piyasaya sattıklarını söyledi.

Fırınlarda 2 gün kurutulan defne yaprağının çırpılarak dalından ayrıldığını, daha sonra büyüklüğüne göre tasnif edilip ihracatçıya satıldığını aktaran Buruş, şöyle devam etti:

"Kandıra için çok büyük gelir kaynağı. Pandemi döneminde bile bölge halkı ormanlarda defne kesiyor. En az 500 aile bu sektörden geçimini sağlıyor. Kandıra'da yıllık 4 bin ton üretim yapılıyor. Yüzde 90'ı ilaç sanayinde, yüzde 10'u baharat ve kozmetikte kullanılıyor. Yıllardır bu işi yapıyoruz. İlaç sektöründe kullanıldığı için dünyada kriz olsa bile 'Yine getirin, yine getirin.' diyorlar."

- "Zahmet olmazsa rahmet olmuyor"

İşçilerden Yusuf Şahin de Orman İşletme Şefliğince verilen defne kesim işini yaptıklarını belirterek, "Köyümüzün etrafındaki ormanlarda yetişen defneler fabrikada işlenip yurt içine ve yurt dışına gönderiliyor. Meşakkatli bir iş ama zahmet olmazsa rahmet olmuyor. Köylümüz için bir geçim kaynağı. Hem memleket hem köylü kazanıyor." ifadesini kullandı.

Özlem Eroğlu da eşi ve kardeşine yardım etmek için defne kesim işi yaptığını belirterek, topladıkları yaprakları traktörlere yükleyip kantara bıraktıklarını söyledi.