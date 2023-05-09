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Kocaeli'de denizde cansız beden bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, denizde erkek cansız bedeni bulundu

Kocaeli'de denizde cansız beden bulundu
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DHA

Akşam saatlerinde, Tavşancıl Mahallesi kıyısında denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gören Körfez bölgesindeki liman personeli, durumu polise haber verdi.

Bölgeye gelen deniz polisi, erkek olduğu tespit edilen kişiyi sudan çıkardı. Ekiplerin incelemesinde sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

B.G. (49) isimli kişiye ait olduğu belirlenen cansız beden, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi´ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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