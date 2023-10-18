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        Haberler Gündem Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de direğe çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kocaeli'de otomobilin direğe çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 03:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 03:38
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        Kocaeli'de otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
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        Anadolu Otoyolu Kocaeli Kesimi Ankara istikametinde seyreden R.A idaresindeki otomobil, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Gişeleri mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik levhalarının olduğu direğe çarptı.

        Daha sonra yaklaşık 200 metre savrulan aracın sürücüsü ve beraberindeki 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma ile Gebze Fatih Devlet hastanelerine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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