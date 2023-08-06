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        Haberler Gündem Kocaeli'de elektrik akımına kapılan kaynak ustası öldü - Güncel haberler

        Elektrik akımına kapılan kaynak ustası öldü

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yeni kurulmakta olan bir fabrikada elektrik akımına kapılan 39 yaşındaki kaynak ustası Tuncay Sarıtaş hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 18:32
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        Elektrik akımına kapılan kaynak ustası öldü
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        Dilovası ilçesinde yeni kurulan bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışan Tuncay Sarıtaş, bilinmeyen nedenden dolayı çalışırken elektrik akımına kapıldı.

        Fabrikada bulunan işçiler yaralanan Sarıtaş´ın yardımına koştu. Sarıtaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

        Hastanede ilk müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Sarıtaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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