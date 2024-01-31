Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Kocaeli'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de elini kıyma makinesine kaptıran kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde elini kıyma makinesine sıkıştıran kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 19:33 Güncelleme: 31.01.2024 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elini kıyma makinesine kaptırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Serdar Mahallesi'nde bulunan bir restoranda çalışan F.K, mutfak bölümünde kıyma makinesiyle çalıştığı sırada sağ elini makineye kaptırdı.

        Restorandaki personel durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekiplerince eli makineden kurtarılan F.K. ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        F.K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #kocaeli
        #kocaeli haber
        #yerel haber
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Uluslararası Adalet Divanı'ndan Rusya kararı
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Katilin soğukkanlılığı kamerada
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Dursun Özbek'ten transfer açıklaması!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Bungalov faciasında sel uyarısı yapılmış!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        "Mucize istiyorsanız o bende yok"
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Enflasyon muhasebesi kimi etkileyecek?
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Küçük Behiye'nin katili cezaevinde yaşamına son verdi!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        Fuardaki silahlı saldırıdan Söylemezler çetesi çıktı!
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "Türkiye sigortasızlaştırılıyor"
        "İlk ve son defa gördüm"
        "İlk ve son defa gördüm"
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Turizmde 2024 hedeflerini açıkladı
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        Bir ülke daha 4 gün çalışacak
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        İşte kilisedeki silahlı saldırganlar!
        Almanya'da açılış rekoru
        Almanya'da açılış rekoru
        'Aile'den mutlu veda
        'Aile'den mutlu veda
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Oosterwolde'ye Avrupa devlerinden teklif!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        Evsiz kadının yaşadığı yenilik sizi şaşırtacak!
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        "Öpüşme sahnesi olan sakızla gelmeli"
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!
        Berkay Yılmaz ile el sıkıştı!