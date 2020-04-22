Kocaeli'de emeklilerden

AA

Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisi Başkanı Halil Atay, yaptığı yazılı açıklamada, yönetim kurulu üyelerinin ilk günden bu zamana kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı vatandaşları bilinçlendirmek için tüm iletişim yollarını kullandığını kaydetti.

Kocaeli Kent Konseyi Emekli Meclisinin birçok konuda öncü projeler yaptığını ifade eden Atay, yönetim kurulu üyeleri olarak aralarında topladıkları 2 bin 500 lirayı "Milli Dayanışma Kampanyası" için ilgili bankaya yatırdıklarını bildirdi.