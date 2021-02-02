Kocaeli'de ev arkadaşları arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Almanya Başbakanı Merkel, yaz sonuna kadar her vatandaşa aşı teklifi sunabileceklerini söyledi

AA

Alınan bilgiye göre, Sırrıpaşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi'ndeki bir evde Volkan K. (29) ile ev arkadaşı Fatih P. (28) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen olayda, komşuların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, 2 arkadaşın bıçakla yaralandığını tespit etti.

Ambulansla Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Fatih P, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kolundan yaralanan Volkan K. ise tedavisinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. ​​​​​​​