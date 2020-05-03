Kocaeli'de evi yanan aileye yardım eli uzandı

AA

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 3 hafta önce çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Morgül ailesine yardım eli uzatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını günlerinde evsiz kalan ve yangından bir hafta sonra kız çocukları dünyaya gelen 1 yıllık evli çifte yardımda bulunmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın talimatıyla Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri harekete geçti.

İnceleme sonrasında Morgül ailesine afet yardımı ve afet destek paketi yardımında bulunuldu.

Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen ev, ekiplerce yenilendi.

Büyükşehir tarafından Morgül ailesine ev eşyası desteği de verilerek, ihtiyaçları olan beyaz eşyalar temin edildi.

- "Evimizde oturmaya başladık"

Erdem Morgül, yangın sonucu evsiz kaldıklarını belirterek, "Eşim hamileydi. Ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle işe de gidemiyorum. Bir de bunun üzerine çıkan yangın nedeniyle evsiz kaldım. Yangından sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bize ulaşıldı. Gelen ekipler rapor tutup yardım yapılacağını söyledi. Ardından belediye tarafından evim onarıldı ve eşyalarım alındı. Yangından sonra çocuğum dünyaya geldi. Evimizde oturmaya başladık." ifadelerini kullandı.

Morgül, evinin yenilenmesinde başta Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.