Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde yol kenarındaki bir kadına çarpan otomobil, altına alarak metrelerce sürüklediği yaya ile birlikte bariyerlere çarptı. Kazada aracın camından dışarı fırlayan otomobil sürücüsü ve yaya hayatını kaybetti.

Feci kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu Gölcük istikameti yan yolda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, sürücüsü öğrenilemeyen otomobil yoldaki ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarptığı yayayı altına alarak sürükleyen otomobil bariyerlere çarparak savruldu.

Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü de yola fırladı. Kazada metrelerce sürüklenen ve otomobilin altına sıkışan yaya ve sürücü ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada ağır yaralanan 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler otomobilin altında kalan yayanın cesedinin çıkarılması için çalışma başlattı.