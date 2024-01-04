Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında yargılandığı davada hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Kocaeli'de yakalandı
Giriş: 04.01.2024 - 18:09 Güncelleme: 04.01.2024 - 18:09
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla, Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşen O.Ç'nin kentte olduğunu tespit etti.
Başiskele ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.