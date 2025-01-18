Kocaeli'de gaz dolum tesisinde sızıntı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde yaşanan sızıntı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bertaraf edildi
Giriş: 18.01.2025 - 03:19 Güncelleme: 18.01.2025 - 03:19
Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisindeki azot protoksit üretim kazanında gaz sızıntısı oluştu.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutulan kazandaki gaz bertaraf edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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