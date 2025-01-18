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        Haberler Gündem Kocaeli'de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi - Güncel haberler

        Kocaeli'de gaz dolum tesisinde sızıntı

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki gaz dolum tesisinde yaşanan sızıntı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bertaraf edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 03:19 Güncelleme: 18.01.2025 - 03:19
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        Gaz dolum tesisinde sızıntı
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        Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan bir endüstriyel ve tıbbi gaz dolum tesisindeki azot protoksit üretim kazanında gaz sızıntısı oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle soğutulan kazandaki gaz bertaraf edildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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