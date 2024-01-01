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        Haberler Gündem Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı - Güncel haberler

        Kocaeli'de hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:21 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:21
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        Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı
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        Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda tramvay yolunda seyreden M.D. idaresindeki motosiklet Yenişehir Tramvay Durağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan B.G. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

        Kazada araç altında kalan motosiklet sürücüsü ile yolcu F.Ü. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkarttığı sürücü M.D. ile yola savrulan F.Ü. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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