Kocaeli'de iki minibüs çarpıştı: 11 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde biri turistleri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 8'i Kuveyt uyruklu turist 11 kişi yaralandı.

Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi Seka Park Köprüsü üzerinde M.Y. idaresindeki 34 FNC 345 plakalı minibüs ile A.K. yönetimindeki 41 ES 420 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 8'i Kuveyt uyruklu turist olmak üzere 11 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan köprü üzerindeki trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.