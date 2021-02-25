Kocaeli'de iş ortağını öldürdüğü gerekçesiyle ikinci kez yargılanan sanık müebbet hapse çarptırıldı

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AA

İş ortağı Cemalettin Çelik'i 2016'da tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Mehmet K'nin, kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesince bozulmasının ardından Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez yargılanmasına devam edildi.

Sanık Mehmet K'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada maktulün babası müşteki Reşat Çelik ve taraflar avukatları da hazır bulundu.

Söz verilen sanık Mehmet K, adaletin tecelli edeceğine inandığını belirterek, Yargıtayın bozma ilamındaki lehine olan kararlar ile haksız tahrik indirimlerinin uygulanmasını istedi.

Reşat Çelik de sanığın daha önce verilen aynı cezaya çarptırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Avukat Nevzat Altun, maktulün tasarlanarak öldürüldüğünü savunarak, haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.