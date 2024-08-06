Kocaeli'de iş yerine silahlı saldırı: 1 yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı
Karabaş Mahallesi Akçacami Caddesi'ndeki köftecinin önünde, başkasının kullandığı motosikletten inen kişi tabancayla iş yerine ateş açtı.
Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden işletmeci D.B, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Silahlı saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli ise yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.
Polis, firari T.U'nun yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan, yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.